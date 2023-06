Laboratorio di giardinaggio per i ragazzi con disturbi del neurosviluppo

CHIETI – Con il progetto “Una Chiave”, attivo dal 2017, curato dai volontari di Erga Omnes, associazione operativa nelle politiche sociali e giovanili dal 2011, si intende promuovere il benessere e la qualità di vita dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Uno degli obiettivi è quello di creare uno spazio dove ci si può relazionare, condividendo interessi e incrementando le potenzialità dei ragazzi e le loro risorse.

All’interno del progetto si sviluppano varie attività quali: le bomboniere solidali, i laboratori creativi, le uscite con i ragazzi e il gruppo di ascolto con i genitori.

Sabato 17 giugno 2023, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, ci sarà il laboratorio di giardinaggio, grazie anche alla donazione di Leroy Merlin del materiale utile, con l’obiettivo di stimolare le abilità relazionali, espressive e creative dei ragazzi, sviluppando nuove abilità spendibili in ambito sociale e lavorativo.

L’attività di giardinaggio si svolgerà in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex Centro Sociale San Martino), sede operativa della no profit giovanile teatina.

“Questa iniziativa – afferma Pasquale Elia, presidente e fondatore di Erga Omnes – si configura nelle tante attività psico-sociali ed educative che la nostra associazione svolge da tanti anni a favore della cittadinanza, con uno sguardo più attento e concreto alle persone più fragili, a supporto delle istituzioni, rafforzando e valorizzando l’impegno sociale attraverso il volontariato giovanile”.

Per maggiori informazioni:

Tel. 0871 450291

E-mail: info@erga-omnes.eu