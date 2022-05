Laboratorio di burraco a Chieti: ecco dove e quando

Il laboratorio di burraco organizzato dall’Associazione Camminando insieme si terrà presso la sede dell’associazione il 29 maggio

CHIETI – Grande Partecipazione per il Concerto dell’Orchestra dei Giovani Chitarristi diretti dal M° Vincenzo Tano, tenutosi Venerdì 20 Maggio 2022 ore 17:30 presso la Sede Sociale di Camminando Insieme organizzato dall’Associazione Camminando Insieme Aps, presieduta da Frank William Marinelli, ha presentato la socia Rosalia Pedone del Laboratorio di Letture For Ever dell’Associazione.

Altro importante appuntamento per Domenica 29 Maggio dalle ore 16:00 Camminando insieme organizza con il laboratorio di burraco dell’Associazione coordinato da Laura Di Vito il Torneo Burraco…Insieme nella Sede Sociale di Camminando Insieme Aps in Via Muzii. n. 6 Chieti. Per Prenotazioni al torneo contattare Laura al numero 333 2622153.

I due eventi sono stati inseriti nell’ambito della manifestazione del Maggio Teatino 2022 del Comune di Chieti.

Commenta il Presidente Marinelli: “Dopo il Concerto dei giovani chitarristi che ha emozionato i numerosi presenti, torna il Torneo di Burraco che rappresenta un segnale di ripresa importante dopo tanti anni di attività, un ulteriore passo con cui proseguiamo la valorizzazione dei laboratori dell’Associazione.”