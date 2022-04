Lab BBC, formazione e cooperazione ad Atessa: ecco come é andata

In Abruzzo gli operatori di cinque Banche di Credito Cooperativo per un coinvolgente evento in presenza, ospiti di Bcc Abruzzi e Molise

ATESSA – Cinque Bcc per crescere insieme passo dopo passo. Da Umbria, Lazio e Puglia in Abruzzo per imparare ad essere ancora di più al servizio del sudore della gente e del territorio. È stato questo lo spirito che ha animato le due giornate di Lab BCC, evento di formazione e cooperazione che si è svolto nei giorni scorsi ad Atessa: Bcc Abruzzi e Molise ha ospitato le delegazioni di Bcc di Spello e del Velino, Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo, Bcc San Giovanni Rotondo e Bcc San Marzano di San Giuseppe, tutte appartenenti al Gruppo di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, per un totale di circa cento collaboratori delle Bcc.

Due giorni intensi in presenza, che fanno il seguito ad un altro incontro di questo percorso che si era tenuto a Spello due anni fa, poi proseguito solo online nei due anni della pandemia. Lab BCC è iniziato nella splendida cornice del Teatro Comunale “Antonio Di Jorio” ad Atessa: hanno portato il loro saluto il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, e in collegamento il nuovo amministratore delegato di Cassa Centrale Banca, Sandro Bolognesi. A fare gli onori di casa, Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente presidente e direttore generale di Bcc Abruzzi e Molise. Nel corso del suo saluto introduttivo, Pachioli ha detto che “mai come oggi è necessario formarsi per essere al passo con i tempi. Se vogliamo rimanere banca di comunità, dobbiamo conoscere, e riscoprire i valori alla base del nostro agire”. Di Marco, da parte sua, ha rimarcato che “non dobbiamo mai dimenticare il rispetto del sudore delle persone, che ci deve contraddistinguere sempre. Questo rispetto implica capacità di affiancare persone, famiglie, imprese, territori nei loro percorsi di crescita, e individuare assieme a loro le soluzioni migliori e non speculative che possano aiutarli nei loro sogni. Solo così, saremo accanto a chi crea valore. Lab, quindi, è un percorso pensato proprio per questo scopo, e siamo lieti di ospitarlo nuovamente in presenza: si riparte anche in questo modo coinvolgente”.

A seguire, i partecipanti hanno visitato la nuovissima e avveniristica filiale di Val di Sangro di Atessa e sono stati protagonisti di una serata animata nel centro congressi Agorà. Lab BCC è poi proseguito al Centro Turistico Miramare a Torino di Sangro, dove si sono svolte le varie sessioni di lavoro e confronto, e dove i partecipanti hanno simbolicamente intrecciato tre fili di color ottanio, giallo e bianco (i colori di Cassa Centrale) per dar vita ad una rete molto bella, fatta di condivisione e cooperazione.

I lavori, in particolare, hanno visto un costruttivo confronto a tutto campo su servizi assicurativi e finanziari, e sono stati coordinati da Rainer Anton Atzwanger, di Cassa Centrale, e Valdi Zampieri insieme a Mario Sevignani e Valerio Marini di Assicura.

Presenti anche Francesco Manganaro, direttore generale Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo, e Salvatore Nardiello, direttore generale della Bcc di San Marziano di San Giuseppe. C’erano anche i responsabili commerciali delle cinque banche, Luigi Mascio, Cesare Fasi, Emilio Di Bartolomeo e Lucia Gravina, Franco Peluso, e il responsabile della Finanza Retail Bcc Abruzzi e Molise Antonio Angelucci. Come ospiti, presenti ad Atessa anche due collaboratori in rappresentanza della Bcc di Anagni, insieme a Guido Barraco in rappresentanza di Prestipay.