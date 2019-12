San Salvo, al Centro Culturale Aldo Moro arriva La vita possibile

Una storia d’amore e di amicizia, di speranza e cambiamento, un racconto emozionante della famiglia italiana di oggi

SAN SALVO (CH) – Domenica 15 dicembre si terrà il quarto appuntamento della rassegna cinematografica proposta dal Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo, dal titolo “La Bellezza (R)Esiste”. Il film in programma alle ore 18 è “LA VITA POSSIBILE” di Ivano De Matteo. Un film con Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha, Bruno Todeschi.

Una storia d’amore e di amicizia, di speranza e cambiamento, un racconto emozionante sull’Italia di oggi. La pellicola è valsa la candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello per Valeria Golino, interprete di spicco insieme a Margherita Buy del cinema italiano contemporaneo. Ivano De Matteo racconta una famiglia italiana di oggi, in una storia di riscatto e di rivalsa.

TRAMA

Anna abbandona la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per sfuggire a un marito violento che la tormenta, e che le denunce e le diffide non sono riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo, assai generosa nell’accogliere a braccia aperte l’amica in difficoltà. A Torino Anna cerca lavoro e una vita sicura per sé e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come lui): una prostituta dell’est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore e, dicono, ex carcerato.

Ivano De Matteo torna a raccontare una famiglia italiana di oggi scegliendo l’ambiente borghese che fa da cartina di tornasole della crisi economica e sociale in corso nel nostro Paese. La sua attenzione è sempre per i più fragili: in questo caso Anna, vittima di un prepotente manesco, Valerio, esposto all’isolamento e alla paura, e Carla che, pur essendo caratterialmente ottimista, si ritiene un fallimento nel lavoro e nella vita poiché non ha costruito né una famiglia né una carriera. In particolare la parabola di Valerio è la ricerca di un’identità maschile della quale non doversi vergognare, passando attraverso le pietre miliari del percorso di crescita di un ragazzo italiano: il calcio, il sesso, la bicicletta.

** DOMENICA 15 DICEMBRE, Cinema del Centro Culturale “Aldo Moro”

** Spettacolo unico ore 18:00

** Biglietto 5 euro