“La Storia del Grinch” che rubò il Natale” in scena a Pescara

PESCARA – Domenica 18 dicembre, alle ore 17, si terrà a Pescara, presso l’Auditorium Cerulli “La casa delle Arti”, in Via F. Verrotti n. 42, lo spettacolo “La Storia del Grinch” che rubò il Natale” a cura della compagnia teatrale “La Favola Bella”. Lo spettacolo in collaborazione con la Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara e con la Fondazione Pescarabruzzo, sarà replicato in doppie repliche mattutine per le scuole di Pescara, Chieti e province da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre e vedrà la presenza di 400 alunni al giorno.

Il Grinch è un solitario eremita che vive lontano dalla comunità in cui è nato, quella della cittadina di Chinonsò. Dalla faccia canina e dal corpo pieno di peliverdastri fin dalla più tenera età è stato bullizzato ed emarginato. Messo in ridicolo per aver voluto dichiarare il suo sentimento d’amore verso una sua compagna di classe facendole un regalo per Natale, si ritira iroso e risentito verso un picco solitario circondato da rifiuti. Il Natale diventerà per lui il peggior periodo dell’anno, per il ricordo dell’umiliazione subita e per il risentimento verso la felicità dei Nonsochì. Ma la piccola Cindy Chi Lou vuole renderlo partecipe della festa, perché dispiaciuta delle brutte esperienze che ha vissuto, e convinta della sua bontà lo va a invitare ufficialmente.

Una volta convinto viene nuovamente umiliato, come quando era bambino, da Augustus Sindachì e il Grinch decide così di rubare il Natale ai Nonsochì. Quando tutti gli abitanti di Chinonsò si risvegliano la mattina di Natale senza regali e alberi inizialmente vanno su tutte le furie, soprattutto Sindachì che incolpa la piccola Cindy per aver cercato di coinvolgere il Grinch nelle feste. La bimba ha però mille risorse e convince i suoi concittadini del vero significato del Natale: condividere la felicità con i propri cari. Significato compreso anche dallo stesso Grinch quando invece che urla di disperazione sente canti festosi provenire dalla cittadina. Questa epifania gli cambierà la vita, portandogli amore, gioia e affetto. Una storia bellissima, quella del Grinch, che ci insegna come le persone che a pelle ci sembrano scortesi o antipatiche spesso si sono solamente create una corazza per difendersi da persone molto peggiori ma più ben accette.

Nell’ allestimento della compagnia La Favola Bella gli attori reciteranno assieme ai piccoli spettatori che saranno presi dal pubblico e, con indosso un elemento del personaggio della favola giocheranno con gli attori a “fare teatro” e a essere “altro da sé” , gli accompagnatori saranno co-protagonisti e in questo modo la favola si“animerà”e si colorerà, assumendo sfumature diverse.