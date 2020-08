La Riserva, la Luna e il Santo, oggi escursione alla Riserva Borsacchio

Domenica 2 agosto torna con la sua seconda edizione, l’escursione in notturna. Lo scenario sono gli antichi percorsi che da Roseto portano all’antico Borgo di Montepagano

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Oggi, domenica 2 Agosto 2020 si terrà la seconda edizione della escursione in notturna “La Riserva la Luna e il Santo” nella Riserva Borsacchio a Roseto degli Abruzzi. Sarà una escursione aperta a tutti e, in ottemperanza alle normative, i partecipanti saranno registrati alla partenza con misurazione della temperatura corporea.

Lo scenario sono gli antichi percorsi che da Roseto portano all’antico Borgo di Montepagano. Durante l’escursione le Guide del Borsacchio racconteranno la storia di Roseto, delle quote e di Montepagano con divulgazione delle particolarità di flora e fauna della Riserva.

Una rapida e breve camminata che terminerà alla splendida Fontana D’Accolle che per l’occasione è stata ripulita dai volontari e che grazie all’aiuto della Protezione Civile sarà illuminata come mai prima.

L’evento centrale sarà la rappresentazione teatrale , in dialetto , della Fontana del Santo . Opera scritta e diretta da Andreina Moretti con attori locali e non. Il tutto allietato dagli amici del Sant’Antonio e dai loro strumenti tipici. AL termine ci sarà una sorpresa per i partecipanti.

“Come sempre si ringraziano i volontari che da giorni stanno lavorando per consentire lo svolgersi dell’evento e superare le diverse difficoltà presentate. Evento patrocinato dalle Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo e dal COmune di Roseto degli Abruzzi con la partecipazione di ben 19 Associazioni locali e nazionali. Ambiente e tradizioni sono le chiavi per le nuove formule di turismo e nonostante le difficoltà continuiamo a portare eventi per promuovere la riserva borsacchio e sostenere le attività legate al turismo” ha sottolineato Marco Borgatti, Presidente Guide del Borsacchio.