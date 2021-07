“La notte della Riserva”, escursione notturna a Riserva Borsacchio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Il 25 Luglio 2021, con partenza da Via Makarska nella piazzetta fra Camping Gilda e Villaggio Lido D’abruzzo si terrà “La notte della Riserva”. Una escursione meravigliosa sotto una luna piena che illumina il mare. Una semplice passeggiata ma con una perla rara. Verrà allestito un punto di osservazione con attrezzature importanti che consentiranno di osservare da schermi digitali direttamente le stelle.

Continua il calendario estivo delle guide con grandi eventi gratuiti per valorizzare il territorio e far conoscere la Riserva Borsacchio. Patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla provincia di Teramo e dal comune di Roseto e svolto in collaborazione con le principali associazioni ambientaliste nazionali e locali. Nonostante i teppisti continuiamo”. Lo riferisce il Presidente Guide del Borsacchio, Marco Borgatti.