La mostra dei Presepi di Di Iorio chiude con oltre 8mila visitatori

Il Presidente Marinelli: “Il Maestro ha portato la sua arte, in particolare con i presepi artistici, in tutto il mondo“

CHIETI – Conclusa la 30° Mostra di Presepi Artistici realizzati dal Maestro Giuseppe Di Iorio, noto presepista e artista teatino di fama europea realizzati con la canna vegetale, iniziativa organizzata dall’Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, presieduta da Frank William Marinelli, in collaborazione con il Liceo Classico G.B.Vico diretto da Paola Di Renzo. Inaugurata il 20 Dicembre 2018 anche questa edizione è stata dedicata in ricordo dell’architetto Bruno Ricciuti. L’esposizione, rimasta aperta fino a Domenica 6 Gennaio 2019, ha riscosso un notevole successo di visitatori superati gli ottomila.

Il Presidente Frank William Marinelli ha dichiarato: “Sono molto contento del particolare successo di visitatori oltre ottomila provenienti da Chieti e da varie zone d’Italia nella ricorrenza della 30^ Mostra. Ringrazio il Rettore-Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Renzo per la disponibilità che ci ha sempre dimostrato in questi tre anni. Il Maestro Di Iorio, socio della nostra Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona” e Artista componente del gruppo “Mostre d’Arte Arabona” dell’Associazione, è una delle eccellenze della città di Chieti che ha portato la sua arte, in particolare con i presepi artistici, in tutto il mondo. Il Liceo Classico, fulcro culturale della città, è il luogo perfetto per esporre le sue opere. Vi diamo appuntamento alla 15^ Mostra dei Bozzetti Artistici de “Il Venerdì Santo a Chieti durante la settimana santa”.

Non poteva esserci inizio dell’anno sociale 2019, in cui il giovane Presidente Marinelli è stato riconfermato presidente per il quarto anno consecutivo.