La Lega propone Marco Verratti Ambasciatore d’Abruzzo

Il centrocampista proposto per l’onoreficenza per insigni personalita di origini abruzzesi che si sono distinte per meriti dove ora vivono

PESCARA – “Marco Verratti, centrocampista della Nazionale di calcio, è la prima proposta avanzata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier riguardo l’onorificenza di ‘Ambasciatore d’Abruzzo ‘, promossa dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, ad insigni personalità di origini abruzzesi per meriti accademici, culturali, politici, sociali o professionali che si sono distinte positivamente nei Paesi stranieri in cui sono emigrate o in altre regioni italiane, dove vivono stabilmente“.

Ad affermarlo in una nota è il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier che aggiunge: “Marco Verratti, nato a Pescara classe 1992, è il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana attualmente impegnata nel campionato europeo di calcio UEFA Euro2020. Con il Pescara vince il campionato di Serie B 2011-2012, ottenendo la promozione in Serie A ma, successivamente, Verratti lega la sua carriera al Paris Saint-Germain del quale, con 27 trofei conquistati, è il calciatore più titolato; detiene il record di vittorie in Ligue 1 , in Coupe de France, in Coupe de la Ligue , in Supercoppa francese. Con 346 presenze totali risulta il 3º giocatore per presenze nel club parigino, ma al primo posto per quanto riguarda le competizioni europee; non ha mai giocato nella massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio“ concludono.

