“La Giulianova che vorrei”, oggi l’Assemblea pubblica su decoro urbano

Promossa dall’Associazione Il Cittadino Governante si terrà al Kursaal

GIULIANOVA (TE)- Oggi,sabato 24 novembre 2018, alle ore 17.30 nella sala del Kursaal,a Giulianova, si terrà l’incontro sul tema “La Giulianova che vorrei”: il decoro urbano (pulizia, manutenzione del patrimonio pubblico, rispetto del paesaggio e dei beni comuni).

L’Assemblea pubblica, prima di una serie di appuntamenti, è promossa da Il Cittadino Governante,associazione di cultura politica.Prossimamente si parlerà di ospedale, commercio e turismo, politiche giovanili, lavori pubblici e tanto altro ancora.

Si legge nella nota degli organizzatori:

“Giulianova, definita da Vincenzo Bindi la “Posillipo d’Abruzzo” per le sue bellezze naturali, purtroppo da anni vive una stagione di decadenza che colpisce già a un primo sguardo: pulizia insufficiente, scarsa manutenzione di piazze, strade e marciapiedi, parchi maltrattati e cura inadeguata del verde urbano in genere, opere pubbliche malfatte o non fatte, gravi ferite inferte al paesaggio e ai beni culturali. In estrema sintesi, a Giulianova da troppo tempo, e sempre più, manca quel decoro urbano capace di tutelare e valorizzare le belle peculiarità cittadine, naturali e storico-culturali. Ciò è doppiamente grave trattandosi di una località turistica.

Occorre al più presto sollevare la nostra città da questa mortificante condizione. Ma ciò non può prescindere da una presa d’atto, dalla fotografia della condizione attuale, dalla consapevolezza di quanto sia irriguardosa nei confronti della bellezza giuliese e di quanto comprometta la vivibilità e l’attrattività turistica.

Si inizierà con la proiezione di un video girato da Marco Di Matteo che mostrerà con una veduta panoramica dall’alto la peculiare bellezza giuliese. Si proseguirà con l’illustrazione di foto di suggestivi scorci panoramici del paesaggio giuliese e di foto che mostrano, purtroppo, il degrado e la mortificazione di molti luoghi; insomma il bello di Giulianova e il brutto che l’offende.

Ne parleremo insieme e vi proporremo le nostre idee per il rilancio di una località potenzialmente molto bella ma da troppo tempo lasciata nell’abbandono, nel degrado e nella depressione economica. Una città che merita l’attivismo dei suoi cittadini, pronti a sottoscrivere un patto per la sua rinascita.

Parteciperanno due testimonial d’eccezione: Gabriele Tarquini, neo campione del mondo, e il mister Marco Giampaolo, due figli di Giulianova che con il loro talento hanno fatto conoscere in Italia e nel mondo il nome della città natìa.

Si potrà ammirare una mostra fotografica su Giulianova di Bruno Amadio.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare per chiedere insieme una Giulianova più bella e più viva”.