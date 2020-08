La Città e le Stelle – Giornate Astronomiche Lancianesi il 28 e 29 agosto

LANCIANO – Dopo gli eventi astronomici virtuali e le dirette Internet proposte durante il periodo di lockdown, il Gruppo Astrofili Frentani torna a invitare i cittadini a guardare il cielo “vero”, all’aperto. La ventiseiesima edizione della manifestazione “La Città e le Stelle – Giornate Astronomiche Lancianesi” si terrà infatti Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, a partire dalle ore 21,30, nel Polo Museale S. Spirito di Lanciano.

Protagonisti esclusivi saranno i telescopi, che permetteranno di svolgere la manifestazione nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. La Luna e i pianeti Giove e Saturno saranno gli oggetti maggiormente inquadrati dai telescopi del Gruppo Astrofili Frentani. Ma come tradizione gli strumenti punteranno anche su stelle doppie, nebulose e galassie. Oggetti più tenui, a volte più difficili da apprezzare, ma che ci parlando dell’enormità del nostro universo.

L’edizione 2020 vedrà un potenziamento proprio nel campo dei telescopi, mentre, a causa delle precauzioni anti COVID-19, sarà purtroppo impossibile utilizzare lo spazio chiuso del planetario, uno degli elementi di maggiore successo negli anni passati. Anche la mostra fotografica, tradizionalmente esposta in locali chiusi, cambierà aspetto, trasformandosi in una proiezione su schermo delle immagini più affascinanti raccolte in anni di lavoro dei componenti dell’associazione.

Nel rispetto delle procedure di sicurezza, indossando le mascherine e con il distanziamento che sarà facilitato proprio da un maggiore numero di telescopi a disposizione, la manifestazione rimane un appuntamento classico dell’astronomia popolare in Italia. Completamente gratuito, l’evento manterrà quell’atmosfera libera e informale che da sempre favorisce il dialogo, la curiosità e lo scambio di idee.

“La città e le stelle” è il titolo di un celebre libro di Arthur Clarke, l’autore di “2001 Odissea nello spazio”.

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 200 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d’Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano. L’intensa attività di divulgazione scientifica del Gruppo era stata già riconosciuta nel 2009 con il conferimento del premio “Astroiniziative” da parte dell’Unione Astrofili Italiani.