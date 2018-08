La bellezza di Anversa degli Abruzzi conquista Michele Placido

ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) – Durante il breve soggiorno ad Anversa degli Abruzzi, in occasione del Recital dannunziano “La fiaccola” interpretato insieme a Franca Minnucci e Davide Cavuti, Michele Placido è rimasto davvero affascinato dalla particolare atmosfera che caratterizza il borgo.

Di buon mattino, dopo una notte di riposo, ha passeggiato tra i vicoli del centro storico ammirando il Castello normanno, le antiche case con i portali artistici, le piazzette con le fontane e apprezzando gli scorci panoramici sulle Gole del Sagittario.

Poi una visita al Panificio per un assaggio di pizza locale e sosta in Piazza Belprato per degustare una tazzina di caffè!

Di buon umore, Placido ha chiacchierato con il Sindaco e gli abitanti incontrati per strada e, al momento di ripartire verso la Puglia, ha annunciato che tornerà presto per trascorrere un rilassante weekend e per definire una sua idea-progetto di “passeggiate letterarie” di carattere artistico e naturalistico, forse già tra poche settimane in modo da godere dei colori e dell’incanto autunnale della nostra valle.