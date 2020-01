La Befana vien dal mare a Pescara, il programma della 19ma edizione

Il 6 gennaio 2020 al Porto Turistico Marina di Pescara torna l’appuntamento dell’Epifania dedicato ai bambini

PESCARA – La Befana, in una città come Pescara, non può che arrivare dal mare a dispensare dolcetti, caramelle e regale ai bambini che l’aspettano in banchina, come avviene ormai da ben 19 anni. La Società Nazionale di Salvamento di Pescara, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, dà di nuovo appuntamento appuntamento la mattina del 6 gennaio alle ore 11 al porto turistico “Marina di Pescara”, che concede il patrocinio unitamente all’assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Pescara. Si tratta ormai di un appuntamento immancabile per la comunità pescarese, come confermato dal suo crescente successo.

Il programma sarà aperto dall’arrivo della dal mare a bordo di un gommone scortato dai mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza: a quel punto, accompagnata da due gufi messi a disposizione dall’associazione La Guferia, la Befana consegnerà a tutti i bambini un dono e non risparmierà le foto ricordo.

La manifestazione, che sarà allietata da musica e colpi di scena, quest’anno vedrà la partecipazione di cavalli che confluiranno al Marina di Pescara dai maneggi e dai circoli della provincia. Un evento voluto a suo tempo dal compianto Eriberto Mastromattei e che col passare degli anni conferma dunque la sua particolarità. In caso di pioggia o freddo la manifestazione si svolgerà all’interno del padiglione della Camera di Commercio.