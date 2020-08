L’Aquila, eventi ad agosto per bambini, ragazzi e famiglie

Nel mese di Agosto il progetto “kids&FamilyL’AquilaTour” accompagna il turista alla scoperta di L’Aquila e del suo territorio

L’AQUILA – Dopo il successo e l’ottimo riscontro avuto a luglio, l’Associazione Mamme per L’Aquila in collaborazione con la guida turistica, accompagnatore Carla Ciccozzi, propone anche per il mese di Agosto il “kids&FamilyL’AquilaTour”, un progetto di esperienza turistica per bambini, ragazzi e famiglie, per accompagnare il turista alla scoperta di L’Aquila, del suo territorio, ma anche delle altre città e province abruzzesi.

Si desidera pertanto far vivere al visitatore un’esperienza di viaggio, dove la guida vuole diventare un compagno che conosce appieno il territorio e le sue risorse

La gastronomia, l’arte, la storia e la natura di un territorio sono le molteplici facce di ciò che noi comunemente chiamiamo cultura e per secoli si sono influenzate l’una con l’altra.

L’Aquila e lo zoo di pietra, alla scoperta degli animali di pietra e non solo disseminati nei vicoli, nelle piazze e nelle chiese della città.

Passeggiata intorno alle mura: da Porta Roiana a Porta Leoni e la Basilica di San Bernardino da Siena.

Quattro passi sotto le mura illuminate, da porta di Bagno a porta Tione alla scoperta del quartiere della Villa Comunale, tour letterario

Il borgo Rivera e la sua fontana e la leggenda di Nicola Colapesce.

La bona novella e la sconfitta di Braccio. Passeggiata da Porta Roiana a via Fortebraccio, tour letterario.

Il tumulto dei Ciompi da Firenze a L’Aquila. Passeggiata intorno al complesso di San Domenico alla scoperta della comunità fiorentina a L’Aquila, tour letterario.

L’Aquila fascista e la resistenza e l’architettura razionalista, tour letterario

Serafino Aquilano da L’Aquila ai Borgia, tour letterario

San Bernardino e la comunità ebraica a L’Aquila, tour letterario

Le monete aquilane nel medioevo, passeggiata intorno a San Marciano alla scoperta dei ghibellini in città, tour letterario

A ciascuna visita potranno partecipare massimo 10 persone quindi è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazione chiamare il 3497820922 o inviare un’e-mail: levisitedicarla@gmail.com; www.guidaturisticacarlaciccozzi.it