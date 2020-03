Kabala chiude in anticipo la stagione 2020 per l’emergenza Coronavirus

PESCARA – Il concerto di Charlie Hunter & Lucy Woodward ha chiuso in anticipo la stagione 2020 del Kabala a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Di conseguenza, i concerti del Bebo Ferra Trio, in programma per giovedì 12 marzo, e del progetto Bird Re:Birth, previsto per giovedì 19 marzo, non si terranno.

Lo staff del Kabala è già al lavoro per programmare la rassegna 2021 e recuperare, all’interno del prossimo cartellone, i concerti non disputati nel mese di marzo 2020, in modo da rendere ancora più saldo il rapporto con il pubblico e con gli artisti coinvolti.

Sono inoltre confermate le partnership con gli sponsor e con le istituzioni che stanno accompagnando il percorso dell’associazione. Collaborazioni fertili e importanti che rendono possibili gli appuntamenti internazionali della rassegna e che, naturalmente, saranno consolidate e arricchite per il futuro. Nelle prossime settimane, verranno inoltre definite altre iniziative da realizzare non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria. Come è ovvio, sono sempre attive le convenzioni offerte dai partner agli associati Kabala.

Il Kabala guarda alla prossima stagione con ottimismo e con la voglia di condividere le emozioni positive trasmesse della musica. Se il palco rimane in silenzio, la voglia di musica del Kabala non si ferma.