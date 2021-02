Diretta Juve Stabia – Teramo: ecco dove vedere la partita

Domenica 21 febbraio alle 17.30 si gioca Juve Stabia – Teramo per la 26° giornata di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 26° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Juve Stabia – Teramo, che si giocherà allo Stadio “Romeo Menti” domenica 21 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA CON IL COMMENTO DELLA PARTITA

Dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Potenza, valevole per la 26° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in diretta su Sky Calcio 4.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.45 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

La presentazione della partita

I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Cavese e in classifica sono ottavi con 33 punti, a pari merito con Casertana e Palermo. Nelle ultime 5 sfide la Juve Stabia ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 3 . La Teramo invece ha ottenuto 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 7. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta esterna proprio contro il Potenza e in classifica sono settimi a quota 34. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta il Teramo ha avuto la meglio con il risultato di 1-0.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Paride Tremolada della sezione AIA di Monza a dirigere il match, coadiuvato da Massimiliano Bonomo della sezione AIA di Milano e da Giuseppe Licari della sezione AIA di Marsala, il IV° ufficiale sarà Fabio Natilla della sezione AIA di Molfetta.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Teramo

Probabile modulo 4-3-3 per la Juve Stabia con Toei in porta e retroguardia formata al centro da Codromaz e Troest e ai lati da Garattoni e Allievi. A centrocampo Vallocchia, Berardocco e Bovo. Tridente offensivo composto da Ripa, Romero e Orlando. Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Bellucci e Tentardini e al centro Diakité e Soprano. A centrocampo Costa Ferreira, Santoro e Arrigoni. In attacco Bombagi, Pinzauti, e Ilari.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Troest, Allievi; Vallocchia, Berardocco, Bovo; Ripa, Romero, Orlando. Allenatore: Padalino.

TERAMO (4-3-3): Lewandosky; Bellucci, Diakité, Soprano, Tendardini; Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti, Ilari. Allenatore: Massimo Paci