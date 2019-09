Jova Beach Party: ecco l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara

In occasione dell’evento del prossimo 7 settembre è stato emanato un apposito provvedimento di polizia marittima finalizzato ad incrementare il livello della sicurezza in mare

MONTESILVANO – In occasione del Jova Beach Party che si terrà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, la Capitaneria di Porto di Pescara ha emanato un’ordinanza per regolamentare la fruizione dello specchio acqueo antistante l’area, sia per quanto riguarda la balneazione che per il transito e l’avvicinamento delle unità navali.

Pur restando in vigore tutte le previsioni e prescrizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare, in considerazione del prevedibile notevole afflusso di persone e natanti nella zona, si è ritenuto opportuno emanare un apposito provvedimento di polizia marittima finalizzato ad incrementare il livello della sicurezza in mare.

É stata, infatti, ampliata l’area interdetta al transito ed alla sosta delle barche – fatta naturalmente eccezione per i mezzi di servizio e soccorso delle Forze di Polizia e della Guardia Costiera e per quelli adibiti al salvamento – che passa da 300 a 500 metri dalla spiaggia. Questa zona di mare, tecnicamente chiamata “cornice di sicurezza temporaneamente interdetta ai pubblici usi del mare”, individuata come Area B nell’allegata planimetria, sarà ben delimitata da boe galleggianti luminose di colore rosso, poste a 50 (cinquanta) metri l’una dall’altra.

Altra particolarità riguarda l’area sottocosta, ovvero i primi 60 metri dalla battigia che, come si vede nella stessa planimetria, viene divisa in due, per la presenza di barriere di scogli in mare radicate alla battigia. Data la pericolosità degli scogli ed al fine di evitare che gli stessi possano arrecare problematiche all’incolumità dei partecipanti, nella zona circostante, per una lunghezza di circa 200 metri, denominata AREA “A1”, è stata vietata completamente la balneazione. Il perimetro sarà opportunamente materializzato ed individuato con la collocazione di una fila di boe galleggianti di colore rosso.

I restanti 200 metri lineari, verso Sud (AREA “A”), saranno lasciati, improrogabilmente fino alla ore 19, alla libera balneazione dei partecipanti. L’intero perimetro della stessa area, per tutti i lati ricadenti in mare, sarà materializzato ed individuato mediante l’apposizione di una linea continua di boe galleggianti di colore giallo.

Su entrambi i lati, Nord e Sud, perpendicolari alla battigia dell’area, saranno realizzati due corridoi di lancio, di adeguata larghezza, perpendicolari alla linea di costa. Detti corridoi saranno materializzati ed individuati dall’esistente linea individuante i lati corti delle aree “A” ed “A1” e, sui lati esterni degli stessi, da una ulteriore fila di boe di colore arancione ancorate sul fondale, posizionate almeno fino al limite di distanza di mt. 100 (cento) dalla battigia. Tali corridoi di lancio saranno dedicati esclusivamente al transito dei mezzi nautici impiegati nei soccorsi.

Sulla spiaggia e nella zona di balneazione saranno sempre presenti, durante tutta la manifestazione 25 bagnini di salvataggio che vigileranno sulla sicurezza dei bagnanti. Verranno anche apposti cartelli monitori per segnalare i divieti.

Essendo la Guardia Costiera partner ufficiale del tour, si ricorda che è disponibile l’app per smartphone del Jova Beach Party nella quale ci saranno pagine dedicate in cui leggere informazioni utili, sia generali che specifiche, sull’evento di Montesilvano. Il personale della Guardia Costiera sarà inoltre presente con uno stand, condiviso con il WWF, all’interno dell’area concerto per fornire informazioni sulle attività di comunicazione in tema ambientale del Corpo.