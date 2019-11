Joseph “Hugo” Carafa fu, negli USA, il leader nel settore lattiero-caseario

GUARDIAGRELE (CH) – Joseph “Hugo” Cafara nacque a Guardiagrele (CH), il 4 ottobre del 1926, da Nicola (trentenne “contadino” figlio di Giuseppantonio e Maria Nicola Santoleri che servì la Patria durante la “Grande Guerra”) e da Maria Rosaria Di Cocco (ventinovenne “contadina” e figlia di Luigi e Carmela Capuzzi). I genitori si erano sposati a Guardiagrele il 31 maggio del 1919. L’atto fu sottoscritto in comune dinanzi all’assessore Vincenzo Di Pretoro.

Il padre, che era già emigrato una prima volta per gli Stati Uniti nel 1922 e poi rientrato in Italia, decise, nel 1931 di tornare, questa volta con tutta la famiglia, in America. Sbarcarono ad “Ellis Island” dal transatlantico “Conte Grande”. Nicola lavorò come “caposquadra” presso il “Philadelphia International Airport”. Poi, nel 1937, Nicola ebbe l’intuizione di fondare una azienda nel settore lattiero-caseario. Successivamente affiancato dal figlio Joseph “Hugo” nacquero la “Farmer’s Dairy” e la “Dairy Products”.

Le due aziende divennero leader nel settore lattiero-caseario (produzione e distribuzione) . Joseph “Hugo” rispose alla chiamata “alle armi” per la Seconda Guerra Mondiale e combatté per la Marina degli Stati Uniti in Francia e Germania. Poi, dal 1947, fu solo Joseph “Hugo”, dopo la morte del padre, a divenire unico responsabile delle aziende. Nel 1948 sposò l’italo-americana Josephine Di Pietrantonio (1931-2019) dalla quale ebbe tre figli: Rosalie, nata nel 1949, Francis e Joanne. Joseph “Hugo” ebbe ruoli preminenti nelle associazioni “ American Legion” e “San Rinaldo’s Society”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”