Jazz sotto la Torre, ventiseiesima edizione a Palena

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione, si svelgerà martedì 18 agosto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid

PALENA – Torna a Palena la rassegna Jazz sotto la Torre, organizzata dal Comune di Palena e dal Teatro dell’Aventino. Ormai arrivata alla ventiseiesima edizione, è diventata un vero e proprio appuntamento fisso dove si ritrovano nuovi e vecchi jazzisti del panorama abruzzese con un occhio di riguardo a quelle che sono le realtà italiane più interessanti dell’Altra Musica, per intenderci quella fatta dai veri Strumentisti e dai veri Cantanti.

Questa sarà una “Limited Edition”. Torneranno a Jazz sotto la Torre coloro che nel lontano 1995 iniziarono questa avventura musicale che senza alcun dubbio ha influenzato le giovani generazioni del panorama jazzistico abruzzese: Enza Paterra alla Voce, Domenico Pulsinelli al Pianoforte e Francesco Pulsinelli alla Chitarra. Torneranno nella sede naturale della Rassegna, la piazzetta del Castello Ducale di Palena antistante la Torre civica che come da tradizione sarà illuminata per l’occasione.

Sarà per l’appunto una serata particolare in un momento particolare che, attraverso le atmosfere letterarie di “Novecento” interpretate da Enza Paterra e il giusto suono reso da Domenico e Francesco Pulsinelli, vi accompagnerà in un viaggio surreale tra Teatro e Musica.

Un progetto nato forzatamente in rete per il Comune di Palena e adesso diventato un incontro tra gente di spettacolo: attori, cantanti, musicisti e tecnici del settore che da anni si battono per il riconoscimento di un mestiere di qualità.

Per l’evento è stata studiata una pianta della location che prevede tutti posti a sedere distanziati l’uno dall’altro in conformità alle norme anti Covid.