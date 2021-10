Jacopo Sipari per la prima volta sul podio dell’Orchestra di Atene

Il 22 ottobre dirigere la “Scozzese” di Mendelssohn in quella che é considerata tra le sale da concerto più importanti del mondo

ATENE – Venerdì 22 Ottobre, il direttore d’orchestra aquilano Jacopo Sipari di Pescasseroli salirà sul podio di una delle Orchestre più prestigiose d’Europa, the Athens State Orchestra, per un grande concerto al “Megaron” di Atene. Inaugurata nel 1991, è considerata tra le sale da concerto più importanti del mondo con una programmazione che vede esibirsi le più grandi orchestre e i direttori più noti. Dopo Sipari la sala ospiterà Staatskapelle Berlin diretti da Daniel Barenboim con András Schiff.

“Una emozione grandissima – dice Sipari. Sono estremamente felice di essere sul podio di questa orchestra così prestigiosa e di grande tradizione con la quale c’è stata subito grande sintonia. Il programma, estremamente particolare, regalerà di certo forti emozioni al pubblico”.

Sipari, per la prima volta sul podio dell’Orchestra di Atene, è invitato a dirigere la Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 nota con il nome di “Scozzese” di Felix Mendelssohn, il concerto per pianoforte e orchestra n.3 di Camille Saint-Saëns e la prima assoluta di “Pan”, opera contemporanea in nuova commissione del Teatro di Atene per il compositore greco Tasos Rossopoulos.

Pianista invitato Theodore Tzovanakis, tra i più affermati solisti della sua generazione.

Il concerto si inserisce all’interno delle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Camille Saint-Saëns, tra i più importanti compositori del ventesimo secolo.

L’Athens State Orchestra (ASO) è la principale orchestra sinfonica della Grecia. Fondata alla fine del XIX secolo come Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Atene, ha avuto vari nomi e ha assunto molte forme. Ha dato il suo primo concerto come l’Orchestra di Stato di Atene il 28 febbraio 1943. Fin dalla sua formazione, l’orchestra dà oltre 50 concerti all’anno ad Atene e in altre città della Grecia, nonché in prestigiosi luoghi e festival all’estero. Nel corso della sua lunga storia, l’ASO è stata diretta da eminenti maestri tra cui Richard Strauss, Clemens Krauss, Felix Weingartner, Bruno Walter, Dimitri Mitropoulos, Lorin Maazel, Yuri Temirkanov, Michel Plasson, Vladimir Ashkenazy, Christoph Eschenbach. Ha anche collaborato con solisti di spicco, tra cui Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempff, Alfred Cortot, Fritz Kreisler, Jacques Thibaud, Pablo Casals, Mstislav Rostropovich, Alfred Brendel, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Elisabeth Leonskaja e Leonidas Kavakos.

Il Maestro Sipari sarà poi in Bulgaria per Attila di Verdi e Turandot di Puccini e a Roma e L’Aquila con la Orchestra Sinfonica Abruzzese per Sacrum Festival.