Jacci di Verre, escursioniste tratte in salvo dal Soccorso Alpino

TERAMO – Altro intervento per le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese presso “i faggi torti”, che si trovano in una zona del Parco nazionale dei Monti della Laga, poco sopra Ceppo, in località Jacci di Verre, ad una quota di circa 1800 metri.

Proprio in quest’area, dove questi particolari faggi hanno assunto questa strana e particolare fisionomia, alcune ragazze si erano recate per un’escursione, ma ad un tratto hanno perso il sentiero e hanno allertato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna.

Le ragazze sono state localizzate, rintracciate e tratte in salvo dalle squadre del Soccorso Alpino.