Prati di Tivo, tratti in salvo degli alpinisti bloccati sul Corno Piccolo

PRATI DI TIVO (TE) – Lungo intervento quello compiuto oggi dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, allertate dai Vigili del Fuoco di Teramo. Le squadre del Soccorso Alpino sono intervenute per trarre in salvo alcuni alpinisti rimasti bloccati a causa del ghiaccio lungo la via Ferrata Danesi, sul Corno Piccolo.

La Via Danesi, che si presenta inizialmente con alcune scalette verticali fissate alla roccia e poi con cavi d’acciaio posti lungo dei ripidissimi canali rocciosi, presenta qualche passaggio in arrampicata di 2° grado e ancora scalette e cavi fino ad arrivare al famoso “buco” da attraversare. Si tratta di un percorso piuttosto difficile e riservato ad escursionisti esperti, reso in questo periodo particolarmente insidioso a causa della presenza di ghiaccio.

Gli alpinisti sono stati soccorsi e tratti in salvo dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e dall’elicottero del 118 decollato da L’Aquila.