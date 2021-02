IZS dell’Abruzzo e del Molise compie 80 anni: il nuovo video istituzionale

TERAMO – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” compie 80 anni. Per l’occasione ha realizzato il nuovo video istituzionale con uno sguardo al passato, i piedi ben piantati nel presente – che, come sai, ci vede in prima linea nella lotta contro il Covid-19 – e la mente rivolta alle sfide del futuro.

Coordinamento giornalistico: Tania Bonnici Castelli con la collaborazione del reparto Comunicazione Istituzionale IZSAM.

Riprese e montaggio: Marilena Faragalli, Pierpaolo Cantagalli.

Produzione: Cooper TV.