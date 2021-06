“Italia Pop Festival” a Francavilla al mare: ecco quando

Protagonisti della manifestazione Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro e Antonello Venditti, sul palco dell’Arena del Mare il 10, 12 e 14 agosto

CHIETI – Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro e Antonello Venditti saranno i protagonisti della prima edizione dell’Italia Pop Festival che si svolgerà dal 10 al 14 agosto all’Arena del Mare del Porto Turistico di Francavilla al Mare.

“È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!”.

Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

«Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia.»

Da luglio Antonello Venditti tornerà ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con “Unplugged Special 2021”. Antonello Venditti, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.

Biglietti

I biglietti per assistere ai singoli concerti dell’Italia Pop Festival, organizzato dalla M&P Company in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).