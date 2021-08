Irma Alleva presenta “God save the Queen” a Sant’Eusanio del Sangro

Il romanzo ispirato alle vicende di vita di Diego Regina frontman dei Regina Queen Tribute, verrà presentato venerdì 27 agosto

SANT’EUSANIO DEL SANGRO – A Sant’ Eusanio del Sangro, con il patrocinio del Comune, venerdì 27 agosto alle ore 21, in Piazza C.de Titta si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Irma Alleva, God Save the Queen firmato Edizioni Il Viandante. Il libro racconta la rocambolesca storia del frontman Diego Regina all’interno della band che lo porterà al successo di Italia’s got Talent e a solcare i palchi di tutt’Italia e non solo, fino al tremendo incidente che stravolgerà tutti i piani di una luminosa carriera professionale alla volta di una riscoperta come uomo e come musicista. L’evento sarà moderato dall’editore Arturo Bernava mentre l’accompagnamento musicale verrà curato dal sassofonista Nicola Verratti e dalla cantante Carla di Fazio. Interverrà il Sindaco Raffaele Verratti.