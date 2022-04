Iris Ferazzoli è la nuova allenatrice delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Arana Cucine Panthers Roseto comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con coach William Orlando, che da oggi non è più l’allenatore della Serie B, e di aver scelto Iris Ferazzoli per guidare la squadra nel resto di questa stagione. L’allenatrice argentina ha diretto alle 19:30 di questa sera il suo primo allenamento.

Il presidente Gianpaolo Pigliacampo: “Abbiamo avuto l’onore di chiamare William Orlando alla guida di Roseto un anno fa e oggi, non fosse altro per il ruolo che ricopro, ho io l’onere di comunicare che le nostre strade si separano. Le motivazioni non vanno certo ricercate nei risultati, o nel mancato raggiungimento di obiettivi, o in chissà cos’altro. Riteniamo soltanto di comune accordo di essere arrivati alla fine di una collaborazione. Dopo riflessioni reciproche si è giunti insieme alla conclusione che per il bene della squadra c’era bisogno di dare una scossa, e questo gli fa onore. Devo ringraziare coach Orlando perché l’anno scorso è stato chiamato in una situazione particolare dove aveva tutto da perdere, accettando la panchina per un mese (senza certezze del futuro) e non so in quanti avrebbero avuto la disponibilità di farlo. A coach William Orlando il nostro in bocca al lupo per tutto. La scelta di Iris Ferazzoli a questo punto per noi è stata quasi obbligata: ha già vinto questo campionato, conosce l’ambiente Panthers, ha seguito queste ragazze dall’inizio della stagione. Siamo convinti che possa essere la persona giusta per raggiungere il nostro obiettivo, e tutta la società le rivolge un grandissimo in bocca al lupo”.

Chi è Iris Ferazzoli

Argentina, classe 1972, Iris ha cominciato il suo percorso in panchina dopo una gloriosa carriera da giocatrice che l’ha vista vincere uno Scudetto a Priolo (2000), una FIBA Cup a Napoli (2005) e chiudere come miglior rimbalzista dei Mondiali 1998 con la canotta albiceleste. Da allenatrice ha trascorso tre anni ad Ariano Irpino (2014-17), di cui è poi anche diventata presidente, e i successivi tre alla Virtus Cagliari, conquistando la promozione in A2 in una squadra di cui faceva parte anche la nostra Katja Kotnik. Iris è arrivata nelle Panthers Roseto la scorsa estate come allenatrice del settore giovanile, che continuerà a curare assieme alla prima squadra per questi ultimi mesi di campionato.