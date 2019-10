“Io non rischio”, gli appuntamenti del weekend a Pescara: dove e quando

La manifestazione si svolgerà il 12 ottobre in Piazza Sacro Cuore e il 13 Salotto in Piazza della Rinascita e sarà coordinata dalle Organizzazioni di Protezione Civile

PESCARA – Due giorni all’insegna dell’informazione sulla Protezione Civile per chi desidera sapere cosa fare durante le criticità. A presentare l’iniziativa “Io non rischio” c’erano oggi in Sala Giunta del Comune l’assessore alla Protezione Civile, Dott. Eugenio Seccia, il presidente della Commissione Politiche Sociali, Maria Rita Carota, i responsabili del servizio Protezione Civile del Comune di Pescara e i rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa “Io Non rischio”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile: Modavi, Volontari senza Frontiere, Psicologi per i Popoli, Infinity, AEFI, Valpescara.

“IO NON RISCHIO” – Campagna di Sensibilizzazione Nazionale in Ambito Protezione Civile , si concentra in particolare sulla divulgazione dei rischi connessi con l’esondazione del Fiume Pescara e sull’evento calamitoso che ha colpito la città di Pescara il 10 luglio 2019.

La manifestazione si svolgerà il 12 ottobre in Piazza Sacro Cuore e il 13 Salotto in Piazza della Rinascita e sarà coordinata dalle Organizzazioni di Protezione Civile. Attraverso il materiale informativo che i volontari distribuiranno con i tecnici comunali del Servizio Protezione Civile , i cittadini potranno prendere visione delle esperienze maturate nelle campagne di emergenza e potranno apprendere i principi per un corretto comportamento da tenere nelle circostanze emergenziali.