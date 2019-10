Serramonacesca, depuratore: conclusi i lavori

Il depuratore, della potenzialità di circa 900 a.e. (abitanti equivalenti), è stato sottoposto a una straordinaria manutenzione di tutte le attrezzature e della carpenteria metallica

SERRAMONACESCA – Conclusi i lavori sul depuratore di acque reflue urbane a servizio del Comune di Serramonacesca: l’intervento rientra nell’ambito di un ampio programma di investimenti (circa 18 milioni di euro) finalizzati al potenziamento e all’adeguamento degli impianti di depurazione gestiti da ACA S.p.A.

Il depuratore, della potenzialità di circa 900 a.e. (abitanti equivalenti), è stato sottoposto a una straordinaria manutenzione di tutte le attrezzature e della carpenteria metallica, così come concordato con il Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo e l’ARTA provinciale, in occasione della Conferenza di Servizi per il rilascio del rinnovo quadriennale dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto.

Un altro tassello importante per Aca: infatti l’intervento va ad aggiungersi a quelli già terminati nel corso dell’anno su altri impianti di depurazione nei Comuni di Penne, Pianella, Cepagatti, Manoppello, Lettomanoppello, Caramanico Terme, Loreto Aprutino, Collecorvino e Tocco da Casauria.

Sono in corso di realizzazione gli interventi sui depuratori di Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare, Torre de’ Passeri e Popoli.

Gli interventi elencati comportano un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro e sono co-finanziati da Regione Abruzzo (con fondi FSC 2007/2013) e ACA S.p.A..

Un secondo blocco di lavori comporterà, invece, un ulteriore investimento di 14 milioni di euro ed è anch’esso co-finanziato da Regione Abruzzo (con fondi Del. CIPE 26/2016) e ACA S.p.A. In corso, infatti, grazie a questo investimento la progettazione e procedure propedeutiche all’appalto delle opere di adeguamento di una serie di altri impianti di depurazione di Montebello di Bertona, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Casalincontrada, Picciano nonché per la dismissione di fosse Imhoff nei citati Comuni e in quelli di Abbateggio, Alanno, Carpineto della Nora, Bolognano, Bucchianico, Caramanico Terme, Civitaquana, Civitella Casanova, Pietranico, Villa Celiera e Turrivalignani.