LANCIANO – BPER Banca e le Camere di commercio abruzzesi insieme per l’internazionalizzazione e il riposizionamento delle imprese sui mercati esteri. Le valutazioni delle dinamiche di rischio nelle transazioni commerciali, la ricerca di partner esteri, formazione, sviluppo e ridefinizione dei modelli di business. Sono stati questi i temi al centro del webinar “Internazionalizzare per crescere. Ruolo e supporto di BPER Banca per le imprese abruzzesi”, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio Chieti-Pescara e la Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, che si è svolto ieri, on line, e ha visto l’adesione di circa 400 operatori economici e imprese.

“E’ stata un’esperienza costruttiva incontrare le imprese del territorio”, ha affermato Giuseppe Marco Litta, Direttore regionale Abruzzo Molise di BPER Banca. “Sono veramente soddisfatto della sinergia avviata con le Camere di commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso, perché il tessuto imprenditoriale regionale possa trovare supporto nei servizi offerti da BPER Banca per sviluppare e rafforzare i rapporti commerciali con l’estero. Dalla nostra parte – ha proseguito Litta – abbiamo l’esperienza e gli strumenti da mettere a disposizione delle imprese del territorio, che rappresentano il motore dell’economia e le imprese possono contare su efficienza e professionalità offerte dai nostri specialisti del settore. Internazionalizzare è crescere e crescere insieme dev’essere l’obiettivo comune da perseguire”.

“Il supporto alle imprese per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione è da sempre uno dei cardini dell’azione del sistema delle Camere di Commercio che non è rimasto fermo, ma si è evoluto negli strumenti e nei servizi messi a disposizione per chi compete nei mercati internazionali”, ha commentato Gennaro Strever, Presidente della Camera di commercio Chieti- Pescara. “Oggi siamo al fianco delle pmi del nostro territorio per ridefinire i modelli di business per l’internazionalizzazione, per accedere agli strumenti nazionali e comunitari per l’export, per risolvere le criticità contrattuali, doganali, di etichettatura o di certificazione, per orientare, per formare, per supportare finanziariamente i progetti di sviluppo nei mercati esteri. I rapporti di collaborazione con tutti gli attori dell’internazionalizzazione delle nostre imprese – ha proseguito Strever –, in primis la Regione Abruzzo, e la partecipazione attiva a reti internazionali specializzate, tra tutte l’Enterprise Europe Network, sono le basi sulle quale poggia l’operato della Camera di commercio Chieti-Pescara e della sua Azienda speciale ‘Agenzia di Sviluppo’ sempre aperte ad essere parte attiva e propositiva di un ecosistema Abruzzo per l’internazionalizzazione, per il quale è senz’altro strategica anche una stretta sinergia con il sistema bancario”.

“Tra le missione della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, l’internazionalizzazione rappresenta un punto cardine dell’azione dell’ente. Il delicato momento storico di ripartenza post-Covid ci vede impegnati tutti, imprese e istituzioni, a rivedere l’assetto del sistema produttivo al fine di rilanciare il sistema Paese e l’Europa e, in tal senso, la Camera di commercio è ente preposto a supportare i processi delle imprese”, ha spiegato Antonella Ballone, Presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia. “Sarà importante il loro posizionamento sui mercati, la digitalizzazione, la cosiddetta transizione ecologica per citare alcuni dei temi chiave che rappresentano la sfida di oggi e del futuro. L’adesione della Camera di commercio all’Enterprise Europe Network consente di fornire un’ampia gamma di servizi alle imprese, che intendono approcciare i mercati internazionali”. “In questo quadro ­– ha aggiunto Ballone – si inserisce l’azienda speciale Agenzia per lo sviluppo, che eroga servizi di formazione e orientamento. Ritengo, pertanto, che eventi come questo, di sinergia e messa in rete delle forze attive e istituzionali del comparto economico abruzzese, possano rappresentare una leva importante di rilancio per il sistema industriale regionale”.

Stefano Bellucci, responsabile del Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca ha parlato “della consolidata esperienza, su tutti i servizi del comparto Estero, maturata nella sua storia da BPER Banca, affiancando le aziende che, tradizionalmente, hanno sviluppato il proprio fatturato nei mercati internazionali, in particolare in settori quali la ceramica, l’agroalimentare, l’impiantistica e la meccanica, l’agroindustria, il biomedicale e l’elettromedicale. Con particolare riferimento al tema dell’internazionalizzazione – ha affermato Bellucci – BPER Banca è all’avanguardia del sistema bancario nazionale avendo studiato e lanciato un modello operativo dedicato alle imprese che vogliono affacciarsi o sviluppare i mercati internazionali”.

L’incontro on line è stato moderato da Monica Pelliccione, giornalista.