Intercultural Molise Open Day: Simona Petaccia tra i relatori

Accessibilità universale, dialogo interreligioso e interculturalità: nuove strategie di sviluppo turistico ed economia della bellezza. Giovedì 10 maggio 2018, Borgotufi – Comune di Castel Del Giudice (IS)

ABRUZZO – Il 10 maggio 2018, la giornalista abruzzese Simona Petaccia (Presidente Diritti Diretti) sarà tra i relatori del workshop “Intercultural Molise Open Day – Accessibilità universale, dialogo interreligioso e interculturalità: Nuove strategie di sviluppo turistico ed economia della bellezza” promosso da Regione Molise, Comune di Castel Del Giudice (IS), C.E.A.M (Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana) e I.T.R.I.A. (Itinerari Turistico-Religiosi Interculturali Accessibili).

Dalle ore 09.30 e per tutto il giorno, l’evento si svolgerà a Borgotufi: antico borgo rurale nel Comune di Castel del Giudice (IS), restaurato e trasformato in albergo diffuso mediante un attento e accurato recupero architettonico.

Comunicazione e turismo accessibile: Come smentire il “Si è sempre fatto così”. È questo il titolo scelto da Simona Petaccia per il suo intervento perché «Più di una volta – ha dichiarato – a molti sarà capitato di sentire questa frase. Se alimentare le certezze dà sicurezza, però, respingere i cambiamenti può far svanire occasioni di sviluppo. Per questo, nella mia relazione, voglio porre l’accento su quanto il turismo accessibile potrebbe trovare più investimenti se solo gli operatori del settore si accorgessero di essere circondati da una comunicazione che, se da una parte esalta l’inclusione, dall’altra esclude tanti dall’essere protagonisti. Diritti Diretti propone, invece, una comunicazione per l’azione. Non desideriamo raccontare storie o successi ottenuti, ma vogliamo un dialogo con il territorio attraverso il quale ascoltarlo con curiosità per raggiungere obiettivi comuni».

La partecipazione al workshop è libera, ma è necessario registrarsi inviando un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico info@itria.org nel quale bisogna specificare nome, cognome, recapito telefonico ed eventuale ente/associazione di appartenenza.