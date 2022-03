Integrazione scolastica profughi Ucraina in Abruzzo: convocato tavolo

REGIONE – Un tavolo con le istituzioni scolastiche regionali per far fronte al meglio all’arrivo dei profughi dall’Ucraina. È il senso del tavolo regionale convocato dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, per giovedì 17 marzo alle ore 15,30. Scopo del tavolo è concordare con l’Ufficio scolastico regionale le misure da adottare e mettere in campo per rendere quanto più agevole l’eventuale ingresso nelle scuole regionali dei ragazzi e bambini ucraini fuggiti dalla guerra.

“Il ministero dell’Istruzione – spiega l’assessore Quaresimale – anche in accordo con il sistema delle Regioni ha già emesso circolari e provvedimenti interni che disciplinano l’eventuale afflusso di bambini e adolescenti ucraini nelle scuole nazionali. Il tavolo in questo senso vuole essere di supporto al sistema scolastico regionale che si troverebbe ad affrontare una situazione nuova nel giro di pochissimi giorni. Ho convocato al tavolo regionale anche i responsabili dei servizi sociali della Regione proprio perché le misure ad adottare vanno integrate e armonizzate con quelle che più in generale prevedono l’accoglienza dei profughi nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dalla Regione”.