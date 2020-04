Insegnamenti, di Achaan Chah-Pagine di Dhamma: evento online

PESCARA – Venerdì 17 Aprile, ore 17.00 sul sito ZOOM un evento gratuito per conoscere e riflettere insieme sull’insegnamento del Buddha, così come realizzato e trasmesso da uno dei più importanti maestri di Dharma del secolo scorso: Achaan Chah, la cui realizzazione personale, ha condizionato e condiziona l’attuale corso del Dharma e la sua comprensione da parte di ciascuno di noi.

“Ringraziamo l’amica Ulivia D.C., per l’impegno assunto di scegliere i testi e di darne lettura” dicono gli organizzatori. Che spiegano nel dettaglio l’evento odierno.

Gli incontri si terranno dalle 17.00 alle 18.15, e sarà possibile accedere cliccando su questo link:

https://zoom.us/j/8581568186?pwd=cm81SUVPTFY4K0plSnByMkNzOS9RUT09

IMPORTANTE:”SUL DIBATTITO E CONDIVISIONE”

“Ricordiamo a tutti le modalità della condivisione, che é una parte della pratica in comunità del Nobile sentiero e ci permette di purificare la parola e l’ascolto. Dopo aver preso i “Cinque precetti”, applicheremo la retta parola e ascolto, cosi:

Alla fine della lettura, chi vuole potrà comunicare in assoluta libertà ed educazione, le riflessioni, le impressioni, le sensazioni e le opinioni che sono sorte durante la lettura. Non ci sono domande. La domanda è oggetto personale di pratica. Alla fine di ogni contributo, tutti ringraziano con un semplice gesto di anjali. Sia nel caso in cui quanto detto ci è “risuonato”positivamente, sia nel caso in cui quanto detto ci ha dato l’opportunità di conoscere un disagio e magari approfondirlo dhammicamente, si ringrazia. Nessun contributo successivo può riprendere una riflessione precedente alla propria.

Ciascuno riporterà quanto le letture hanno scaturito, tralasciando i contributi, che sono tutti pertinenti, ma non sono il tema dell’incontro. Questo garantirà la libertà piena a tutti e la pari dignità di ciascuna esperienza.

​Costi:

I nostri corsi sono gratuiti. A quanti siano in condizione per farlo possono lasciare un’offerta responsabile, per contribuire ai costi di gestione del Centro.

Prenotazione:

Non è richiesta una prenotazione. La frequenza agli appuntamenti è consigliata.

Indicazioni e consigli:

Presso il Centro sono presenti tappetini e cuscini, salvo esigenze personali particolari, potete usare quelli del Centro. Sono presenti plaid e panchette da meditazione. Consigliamo di portare dei calzini antiscivolo. Nel centro non si calzano le scarpe, che dovranno essere lasciate in ingresso nell’apposita scarpiera. Il cellulare va tenuto spento sino al termine dell’incontro”.

INFORMAZIONI:

Cell:3472994902

Email: info@buddhadharma.it