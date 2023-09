Iniziative di volontariato per i migranti a Turrivalignani e Cugnoli

PESCARA – Con la firma dei due protocolli d’intesa tra la provincia di Pescara, i comuni di Turrivalignani e Cugnoli e i centri locali di accoglienza speciale Nuvola e Cogecstre, che verranno avviati nelle prossime settimane, nel territorio comunale sopra citato, l’iniziativa di volontariato coinvolgerà migranti ivi ospitati in attesa della definizione delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, in ragione del legame tra Comune e amministratore del CAS, gli immigrati che esprimeranno la volontà di aderire a questo percorso verranno impiegati in attività civili nonché in servizi comunitari che non richiedano professionalizzazione e comunque secondo le proprie competenze, attitudini , professionalità e intenzioni per promuovere la comprensione del contesto sociale e sviluppare il senso di partecipazione.

La Prefettura sarà costantemente informata sugli esiti del progetto formativo proposto al migrante nel quale saranno definiti i dettagli operativi e le tempistiche per lo svolgimento delle attività che si svolgeranno prestando, tra l’altro, la massima attenzione all’informazione e formazione preventiva, ove necessarie, così da garantire anche loro la massima consapevolezza e sicurezza nell’esecuzione delle stesse.

Tale modello operativo verrà sottoposto all’attenzione anche delle altre Amministrazioni comunali dove sono situati i centri di accoglienza straordinari presenti sul territorio provinciale.