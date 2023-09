Avezzano, Spazio teatro e arti creative presenta la Scuola di pensiero artistico

Il centro culturale di Avezzano, gestito dalla compagnia teatrale Il volo del coleottero, presenta i nuovi corsi, in partenza il 9 ottobre

AVEZZANO – Riparte il nuovo anno artistico di Spazio teatro e arti creative, il centro culturale di Avezzano gestito dalla compagnia teatrale Il Volo del coleottero che per il suo 14° anno di attività apre le porte a nuovi corsi, nuovi insegnanti e nuove proposte.

Nasce la “Scuola di Pensiero Artistico” di Spazio teatro e arti creative: un luogo libero e multidisciplinare dove coltivare la crescita della personalità artistica; per sviluppare una

visione critica, riflessiva e creativa della società, a qualunque età, attraverso la conoscenza e la pratica delle arti performative e creative, la visione di spettacoli e anche incontri con artisti.

L’offerta è così articolata:

– corsi di teatro e arti creative per bambini, ragazzi e adulti;

– corsi di teatro avanzato per chi vuole approfondire gli aspetti tecnici e stilistici del lavoro dell’attore;

– progetti di espressività musicale creativa guidati dagli insegnanti del corso di specializzazione in Musicoterapia del Conservatorio di L’Aquila;

– seminari ed esperienze di approfondimento con artisti nazionali e internazionali anche all’interno di centri di produzione e residenze artistiche;

– visione di spettacoli teatrali e musicali opportunamente selezionati che completano

l’offerta formativa;

Corpo, parola, movimento, ricerca e interpretazione a servizio di tutti!

Gli incontri saranno divisi in fasce di età e vedranno avvicendarsi diverse personalità artistiche specializzate in ambiti e discipline differenti; sarà possibile prendere parte ad un percorso multidisciplinare nel quale gli allievi potranno confrontarsi e conoscere più insegnanti, approfondire gli ambiti del movimento, della voce, del corpo, le differenti tecniche attoriali e artistiche.

Al termine di ogni fase del percorso di formazione gli allievi avranno modo di incontrare un pubblico per presentare il lavoro realizzato; le esibizioni e gli spettacoli finali messi in scena saranno tutti originali e verranno realizzati grazie al lavoro svolto insieme agli allievi che partecipano attivamente alla realizzazione di un prodotto finale costruito passo passo; nel laboratorio creativo teatrale nulla è precostituito, tutto si costruisce insieme.

Numerose collaborazioni impreziosiranno la proposta artistica tra cui la presenza degli insegnanti del corso di specializzazione in Musicoterapia del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, gli artisti di Jobel Art centro di formazione artistica internazionale, gli artisti della Compagnia Teatrale Lanciavicchio e altri tra artisti, attori e musicisti.

La “Scuola di pensiero artistico” nasce in seguito a un approfondito studio del rapporto tra i nuovi linguaggi e gli aspetti pedagogici dell’arte performativa. L’arte è lo strumento della comunicazione, dell’incontro, del confronto, della riflessione. Accanto allo studio degli aspetti tecnici è necessaria una conoscenza dell’attualità, dei nuovi linguaggi e dei nuovi mezzi di comunicazione. Il lavoro di formazione pedagogica attraverso l’arte creativa e performativa non può non tenere conto dei temi e dei linguaggi dell’attualità per poter formare esseri umani più consapevoli e responsabili che studiando e scoprendo le proprie capacità artistiche e creative, possano contribuire a «lasciare un segno», creando un presidio creativo, una presenza emotiva e un corpo sociale per il territorio nel quale la loro azione si sviluppa.

Tutti i corsi sono a numero chiuso e programmato. Le lezioni inizieranno a partire dal 9 ottobre. Per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova senza impegno.

I corsi si svolgeranno presso Spazio teatro e arti creative in via delle Olimpiadi 2C ad Avezzano (zona Borgo Pineta)

Per informazioni: Tel/WApp 349.6057192; spazio@ilvolodelcoleottero.it