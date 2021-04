Ingresso ovest dell’Aquila, installato un autovelox Mannetti

Sarà operativo dal 22 aprile. Assessore Mannetti: “Misura necessaria per garantire sicurezza con il cantiere autostradale ancora attivo”

L’AQUILA – A partire da domani sarà installato un autovelox all’ingresso ovest dell’Aquila, nei pressi dell’imbocco e dell’uscita dal casello autostradale dell’Aquila Ovest, dove è in vigore da alcuni giorni un nuovo sistema di circolazione. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale e Sicurezza stradale, Carla Mannetti.

“I sensi unici sulle statali 17 e 80 sono stati studiati per rendere più scorrevole e sicuro il transito in entrata e in uscita dalla città, soprattutto in considerazione degli interventi che vengono condotti nel perimetro del casello autostradale – ha spiegato Mannetti – e proprio in questi giorni sono in corso i sopralluoghi per la segnaletica orizzontale e soprattutto per il ripristino degli attraversamenti pedonali”.

“Poiché questo regime di circolazione è sperimentale e considerando anche che il cantiere per i lavori all’ingresso del casello non sono ancora terminati – ha proseguito l’assessore Mannetti – occorre la massima collaborazione da parte degli automobilisti. Rallentamento della velocità e prudenza sono essenziali, in tutti i casi e in particolare in quest’area, dove è stato apposto un limite provvisorio di velocità di 30 chilometri orari. Ci si è resi conto che tale limite (ribadisco, provvisorio, proprio in virtù di tali lavori, e che sarà riportato a 50 chilometri orari una volta che il cantiere sarà chiuso) è indispensabile per la sicurezza di pedoni e automobilisti, ma viene spesso disatteso.

Per questa ragione l’autovelox sarà posizionato alternativamente da domani sulla statale 80, ora a senso unico in uscita dall’Aquila, e sulla statale 17, attualmente a senso unico in entrata”.