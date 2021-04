Entrano a farne parte Monica Sofia Benta, Renata D’Ettorre e Armando Foschi; confermati Bussolotti, Di Luca, Fracassi e Deamicis

REGIONE – Il cambiamento in UGL ha iniziato a prendere forma durante i festeggiamenti del 70° anniversario dalla nascita del sindacato, con il cambio del logo che è la rappresentazione grafica dell’organizzazione, dalla sua storia ad oggi ma proiettata nel futuro

Anche in Abruzzo l’UGL ha voluto costruire un progetto coinvolgendo l’intera classe dirigente in tutte le sue articolazioni tale da poter essere in grado di rafforzare le azioni di sostegno e supporto a favore dei lavoratori abruzzesi che scelgono di aderire alla sigla. I lavori sfervono e, i rappresentanti delle singole categorie e dirigenti sindacali sono impegnati a raggiungere gli obiettivi prefissati, pur in un momento economico già difficile reso ancor più drammatico dalla pandemia.

Nei giorni scorsi si è svolto il Consiglio Nazionale UGL e, durante i lavori il Segretario Generale Francesco Paolo Capone ha voluto dare un segnale importante ai rappresentanti sindacali Abruzzesi apprezzandone l’impegno profuso, con la nomina nello stesso Consiglio di: Monica Sofia Benta già vice segretario UTL L’Aquila; Renata D’Ettorre già segretario regionale UGL Salute e Armando Foschi già segretario UTL CH-PE. Nomi che si vanno ad aggiungere ai dirigenti abruzzesi già presenti in Consiglio Nazionale e più precisamente: Roberto Bussolotti, Roberto Di Luca, Ernesto Fracassi e Gianna Deamicis.

Durante i lavori, che a causa delle restrizioni imposte dal Covid si sono svolti on line, su proposta del Segretario Generale, per il segretario Regionale Gianna De Amicis è arrivata la nomina da Segretario Confederale un incarico prestigioso per la rappresentanza del nostro territorio.