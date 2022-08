Infiorata Colibrì a Giulianova 2022: torna l’evento artistico

Patrocinata dal Comune di Giulianova, ed inserita nel programma della Festa della Madonna del Portosalvo, l’iniziativa propone quest’anno anche un momento dedicato ai bambini con il Kamishammè di Paola Cipriani

GIULIANOVA – Il Circolo Colibrì è solo in attesa del pomeriggio di sabato, 13 agosto, per mettere in moto la grande macchina dell’Infiorata. I volontari, guidati dalla maestra Barbara Monaco, sono pronti a realizzare, nel recinto della pista di pattinaggio di piazza del Mare, un grande quadro ispirato alla Madonna del Portosalvo e alla marineria. L’immagine finale, realizzata con trucioli colorati, sarà visibile dalla mattina di domenica, giornata conclusiva della Festa della Madonna del Portosalvo.

Quest’anno, Ambra Di Pietro ed Egidio Casati hanno voluto inserire un momento dedicato ai bambini. Alle 21 di domenica, l’attrice Paola Cipriani coinvolgerà i bambini dai 2 agli 8 anni nel Kamishammè, il “teatro dei racconti”, una particolare tecnica di narrazione delle fiabe che alterna al parlato musica, azioni, brevi coreografie, improvvisazioni teatrali.

Accanto all’ Infiorata è organizzata la consueta pesca solidale il cui ricavato servirà a sostenere le attività benefiche del circolo.