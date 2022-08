“I Borghi e la Memoria”, programma del Festival 2022

Il Festival organizzato dal T.R.A. – Teatri Riuniti d’Abruzzo, dedicata alla musica, al teatro, all’arte e alla cultura torna con la II edizione, nei borghi più suggestivi del territorio aquilano

L’AQUILA – E’ tempo di tornare ad affollare le piazzette e i vicoli dei bellissimi borghi che circondano la provincia aquilana, con spettacoli suggestivi e tanta buona musica. Dalla musica classica, al jazz, passando per la quella popolare, grazie anche alla rinnovata collaborazione con il Conservatorio “A.Casella” de L’Aquila. Rinnovato anche il sodalizio con le Amministrazioni Comunali dei borghi che, già lo scorso anno, hanno fatto da sfondo ad attori e musicisti: Calascio, Capestrano, Caporciano, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio e L’Aquila.

Il calendario prevede spettacoli dislocati nei borghi per tutto il mese di Agosto e Settembre. Di seguito il calendario per il mese in corso.

Sabato 13 agosto ore 20.00 – Chiesa di Santa Maria Dei Centurelli: “i Borghi e la Memoria” sarà ospitato all’interno del Talent Show “S.T.A.N.”, ideato dal Rotary Club Italiano. In scena per il T.R.A. ad allietare l’aperitivo pre evento ci saranno “Veronica Lauricella” al piano e “Fabrizio De Melis” al violino.

Sabato 13 Agosto ore 18.00 – Calascio – Aia della Chiesa di Sant’Antonio: anche in questo caso il Festival sarà ospite della prima edizione di “Libri ad alta quota”a cura di Fiorella Gentile, dove le bellissime poesie dello scrittore “Paolo Fiorucci” saranno interpretate da Antonia Renzella.

Domenica 14 Agosto ore 21.30 – Castel del Monte: I Fabbricanti di Sogni. Una serata all’insegna della musica folk.

Lunedi 15 Agosto ore 21.00 – Calascio, Martedi 16 Agosto ore 21.00 – Castelvecchio Calvisio, Mercoledi 17 Agosto ore 21.00 – Capestrano (Castello Piccolomini) e il Sabato 20 Agosto alle 21.00 – Santo Stefano di Sessanio torna uno dei format più apprezzati e amati dal pubblico: Notturno d’Autore. Ideato da Antonia Renzella lo spettacolo di teatro itinerante farà tappa negli angoli più suggestivi dei borghi e lo spettatore, traghettato nella penombra dei vicoli, verrà accompagnato all’incontro con il personaggio di turno con un confronto intimo “a tu per tu”. In scena quest’anno troveremo: Daniela Barra, Sandra Calabrese, Luigi Pisani, Federica Stefanelli e Antonia Renzella.

Giovedi 18 Agosto ore 21.30 – Caporciano: Gruppo Elettrogeno in Concerto.

Sabato 20 Agosto ore 21.30 – Castel del Monte: Ci.Manna.Rino tributo a Rino Gaetano

Domenica 21 Agosto ore 21.30 – Caporciano: Crazy Stompin’Club. Una formazione Swing, che si impegna a ricreare le atmosfere vintage attraverso musica, costumi, acconciature e piccoli aneddoti.

Settembre: Coming Soon

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito (per il Notturno d’Autore è consigliata la prenotazione).