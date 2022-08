MONTESILVANO – Secondo appuntamento del mese di agosto 2022 del Mercatino dei Bambini di Amare Montesilvano nell’ambito della rassegna “Eventi estate 2022” organizzato dal Comune di Montesilvano Assessorato agli Eventi, abbiamo ospitato la Misericordia di Pescara al Pala Dean Martin di Montesilvano. Tantissimi i bambini che hanno esposto e venduto le loro mercanzie (giochi dismessi, pupazzi, bamboline, biciclette ecc.) abbiamo avuto circa 70 bambini hai quali abbiamo fornito tavole e sedie per esporre le mercanzie. Un vero successo dichiara Renato Petra Presidente di Amare Montesilvano. Ospiti della serata la “Misericordia di Pescara” con una unità per il primo soccorso in situazioni di emergenza. Grande attenzione e partecipazione da parte dei bambini ma anche da parte di tanti genitori che hanno colloquiato con sanitari presenti Gianluca Martella autista soccorritore, Riccardi Marcucci soccorritore, Federica Mammarella soccorritore e Patrizia Bacchini soccorritore, mentre eseguivano varie manovre di emergenza di primo soccorso mostrando anche l’uso di alcune attrezzature. Tante foto e tante prove per i piccoli commercianti presenti. Presente alla serata il Presidente della Commissione Turismo Adriano Tocco e Chiara di Benedetto di Amare Montesilvano che hanno consegnato una targa ricordo dell’evento alla Misericordia. Prossimi appuntamenti con il Mercatino dei Bambini il 19 e il 26 agosto. Inoltre si può già prenotare la partecipazione gratuita dei bambini a “Bimbi…in Bici” che si terrà il 21 agosto in Via Maresca. Per info al numero whatsapp 3733001667 o alla mail amaremontesilvano@libero.it

I bambini del Mercatino di Amare Montesilvano a lezione di Pronto Soccorso ultima modifica: da