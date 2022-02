“Dall’Inferno all’Infinito” in scena a Francavilla al mare: ecco quando

Il 25 febbraio a stagione artistica del Teatro Sirena, firmata dal maestro Davide Cavuti, ospita Monica Guerritore

FRANCAVILLA AL MARE – Venerdì 25 febbraio alle ore 21, all’«Auditorium Sirena» di Francavilla al Mare, è previsto l’appuntamento con lo spettacolo «Dall’Inferno all’Infinito», interpretato e diretto da Monica Guerritore, quarto appuntamento della stagione teatrale dell’«Auditorium Sirena», con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti. Dopo i sold-out registrati nei precedenti spettacoli, un nuovo appuntamento all’insegna della qualità al «Teatro Sirena», con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luisa Russo: sono pochi i biglietti rimasti per lo spettacolo (si possono acquistare al Foyer del Teatro e sul circuito online ciaotickets).

«Nella mia intenzione, il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro collocazione ‘conosciuta’ per restituirgli un ‘senso’ originario e potente, sicura che la forza delle parole di Dante, togliendole dal canto e dalla storia, ci avrebbe restituito un senso originario, ci avrebbe condotto all’interno delle zone più dense, oscure e magnifiche dell’animo umano. – ha affermato Monica Guerritore – Sicura che, seguendo un percorso di incontro con le sue figure di riferimento (Virgilio, il suo super-Io, Beatrice/Francesca e gli aspetti del Femminile, il Caos dell’Inferno, Ugolino, il Padre) si sarebbe potuta avvicinare intimamente l’ispirazione originale di Dante nell’affrontare la Divina Commedia. Senza paura dei tagli e senza paura di proseguire quel racconto con parole, e testi altissimi di altri autori, più vicini a noi, come Morante, Pasolini, Valduga. A noi solo il merito di ‘esserci’ e ‘dire’ e ‘ascoltare’. A voce alta… Col cuore e con la testa… E alla fine “e naufragar m’è dolce in questo mare” e quindi uscimmo a riveder le stelle. Forse».

Il prossimo appuntamento con la stagione dei Concerti del «Teatro Sirena» sarà con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e si terrà sabato 5 marzo alle ore 21: Ettore Pellegrino (direttore e violino solista) sarà protagonista nell’integrale dei «Concerti per violino e orchestra» di Johann Sebastian Bach. La stagione di Prosa proseguirà con l’attore Francesco Montanari (18 marzo) che porterà in scena lo spettacolo «Perché leggere i Classici», ispirato alle opere di Italo Calvino.