“L’Eredità”, lo spettacolo dell’AIPD Teramo: le date in Abruzzo

Inizia il tour nella provincia di Teramo dello spettacolo “L’eredità”. In scena, in totale autonomia, i ragazzi dell’associazione Italiana Persone Down sezione di Teramo ODV

TERAMO – Dopo anni di collaborazione con la “Compagnia dei Merli Bianchi, guidati dalle insegnanti Laura Margherita Di Marco e Alessandra Zancocchia, nasce il gruppo teatrale “UP” dell’AIPD Teramo (Associazione Italiana Persone Down di Teramo) che porta in scena lo spettacolo teatrale “L’Eredità”. Scopo dell’iniziativa è quello non solo di permettere ai ragazzi del gruppo teatrale di crescere nelle competenze e nelle consapevolezze acquisite, ma anche dare loro la possibilità di accogliere nuove sfide e ampliare la propria confort zone.

Dopo mesi di lavoro, lo spettacolo è pronto ad andare in scena in 5 comuni del territorio provinciale che, insieme alla Provincia di Teramo, hanno concesso il patrocinio gratuito per sostenere questo progetto. Questa iniziativa ha un forte valore sociale e culturale in quanto rappresenta un’attività innovativa per la nostra associazione e per l’intero territorio provinciale, vista l’unicità dell’esperienza di un gruppo teatrale interamente composto da persone con disabilità intellettive e in grado di realizzare uno spettacolo senza operatori coinvolti nella scena.

IL PROGRAMMA:

DOMENICA 12 MAGGIO 2024 – h.16:30 Bellante (TE) – Teatro Saliceti;

DOMENICA 19 MAGGIO 2024 h.18:00 Pineto (TE) – Palazzo Polifunzionale;

DOMENICA 26 MAGGIO 2024 – h.18:00 Giulianova (TE) – Palazzo Kursaal;

SABATO 1 GIUGNO 2024 – h.17:00 Villa Rosa di Martinsicuro (TE) – Sala Buon Pastore;

GIOVEDì 6 GIUGNO 2024 – h.18:00 Montorio al Vomano (TE) – CineTeatro Tonino Valerii.

L’ingresso agli spettacoli sarà gratuito ed aperto all’intera cittadinanza.