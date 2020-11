Individuazione dei componenti del Comitato per i Gemellaggi: ecco l’avviso

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova l’avviso per l’individuazione dei componenti del Comitato per i Gemellaggi – Patti di Amicizia – Patti di Fratellanza del Comune di Giulianova.

L’avviso, che fa riferimento al Regolamento per la stipula e la gestione dei Patti di Gemellaggio, di Amicizia e di Fratellanza, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 30 settembre 2020, è rivolto agli Istituti comprensivi scolastici, alle associazioni culturali, fondazioni, associazioni ricreative e organismi giovanili e agli esperti della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

Gli interessati dovranno far pervenire, per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comunedigiulianova.it o a mano all’Ufficio Protocollo in Corso Garibaldi n. 109, entro e non oltre le ore 14.00 del 03 dicembre 2020, i nominativi delle persone scelte tra coloro che siano dotati di competenza, motivazione e disponibilità. Alla presentazione del nominativo dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato.