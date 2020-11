Chieti, Via Arenazze: lavori per ripristinare la rete di gas [FOTO]

“Al fine di contenere i disagi causati dalla situazione, la strada resterà chiusa tutta la settimana e fino alla fine dei lavori, consentendo il solo traffico di accesso alla scuola che si trova alla fine di via Gran Sasso”

CHIETI – Resterà chiusa per l’intera settimana via Arenazze per consentire i lavori di ripristino della rete del gas da parte della società Sagas Srl che sta sostituendo dei tratti danneggiati. Sul posto stamane sono intervenuti anche il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Rispoli per valutare la gravità della situazione e i tempi di ripristino.

“C’è stato un danno ad una tubatura del gas – riferisce l’Amministrazione – su cui si è subito attivata la società che gestisce la rete per capire la gravità e intervenire sul ripristino. Negli scavi necessari per arrivare alla tubatura lacerata, sono stati interessati anche i cavi di telefono e luce, quest’ultima è stata subito ripristinata. Al fine di contenere i disagi causati dalla situazione, la strada resterà chiusa tutta la settimana e fino alla fine dei lavori, consentendo il solo traffico di accesso alla scuola che si trova alla fine di via Gran Sasso, in modo che la ditta possa operare in sicurezza”.