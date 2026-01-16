Rocca San Giovanni: incontro informativo sui lupi il 27 gennaio

ROCCA SAN GIOVANNI – Si terrà martedì 27 gennaio alle ore 17.30 nella sala consiliare del comune di Rocca San Giovanni l’incontro informativo sulla presenza di lupi nel territorio organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione di protezione ambientale Ambiente e/è Vita Abruzzo ETS, gestore della Riserva Naturale Regionale “Grotte delle Farfalle”, e con la partecipazione di rappresentanti della Regione Abruzzo e tecnici ed esperti qualificati del Parco Nazionale della Maiella.

“Sarà un momento informativo aperto a tutta la cittadinanza – spiega il sindaco Fabio Caravaggio – che rappresenterà un’utile occasione per presentare i primi dati delle azioni di verifica areale e nel corso del quale si descriveranno i tratti fondamentali della vita del lupo, con la presentazione di alcune linee guida e norme di comportamento per favorire la coesistenza, assicurando la massima attenzione alle comprensibili preoccupazioni dei cittadini”.

L’incontro è stato ideato a seguito dei recenti avvistamenti di un branco di lupi sul territorio comunale, documentati anche da un video che ha avuto ampia risonanza mediatica a livello nazionale, episodio dopo il quale l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni ha attivato tutte le procedure istituzionali previste, informando il Prefetto e gli enti competenti e richiedendo fin da subito che la problematica fosse affrontata con un approccio scientifico, responsabile e coordinato.

Su indicazione del Dipartimento Parchi e Foreste della Regione Abruzzo, il sindaco ha emanato l’Ordinanza n. 18 del 19 dicembre 2025, recante “Misure urgenti per l’allontanamento dei lupi dalle aree antropizzate del territorio comunale”, quale misura precauzionale a tutela della sicurezza pubblica. Contestualmente, la Regione Abruzzo – competente in materia di gestione faunistica e delle specie tutelate dalle normative europee – ha attivato lo staff di veterinari e biologi del Parco Nazionale della Maiella che, nell’ambito della Convenzione ex DGR 827/2023, ha avviato un’attività speciale di monitoraggio sul territorio comunale.

“Il monitoraggio, tuttora in corso, è finalizzato a una conoscenza approfondita dei movimenti e dei comportamenti degli esemplari presenti e potrebbe includere, qualora ritenuto necessario, anche la cattura di uno o più animali e l’applicazione di radiocollari GPS – aggiunge Caravaggio -. Ad oggi, i lupi avvistati non hanno manifestato comportamenti confidenti né aggressivi nei confronti dell’uomo. La numerosità del branco, stimata in circa dieci lupi sulla base delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza privata, è riconducibile ai cambiamenti ecologici degli ultimi decenni, tra cui lo spopolamento delle aree rurali e la conseguente ampia disponibilità di risorse alimentari, in particolare cinghiali, oltre a caprioli e cervi”. “Tuttavia – conclude – crediamo che l’unica strada percorribile al momento sia il confronto tra istituzioni, enti e cittadinanza. Informare per conoscere e conoscere per prevenire è l’unica soluzione possibile per ridurre i conflitti e garantire armonia gestionale e convivenza fra uomo e fauna selvatica, un problema che investe in varie forme l’intero territorio regionale”.