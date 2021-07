“IncontrArti 2021” a Vasto: il programma

Tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini dai 4 ai 14 anni nei mesi di luglio e agosto in tre fasce orarie

VASTO – Nei mesi di luglio e agosto il Laboratorio ArtiBus di Vasto proporrà il calendario di attività didattico-creative “IncontrArti 2021”, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Quest’anno gli appuntamenti si articoleranno in tre fasce orarie – mattina, pomeriggio e sera – per offrire maggiori opportunità di partecipazione agli iscritti e per far loro apprezzare diverse atmosfere laboratoriali.

ArtiBus inoltre è lieto di presentare il suo innovativo ambiente esterno, “La corte dell’arte”, che permetterà di realizzare piccoli capolavori all’aria aperta, agendo in sicurezza secondo la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid-19.

Pronti a tuffarvi nel mondo della fantasia e delle arti figurative? Vi aspettiamo per mattinate piene d’energia, pomeriggi di sperimentazione e serate ricche di sorprese.

Programma

Di mattina

12 luglio: L’arte del brodetto

19 luglio: Che sagome!

26 luglio: Piccoli mondi

2 agosto: Bestiario fantastico

9 agosto: Tono su tono

Di pomeriggio (ore 18/19.30)

13 luglio: La casa delle farfalle

16 luglio: Sabbia d’artista

20 luglio: Facciamo le facce

23 luglio: Argilla

27 luglio: Dante. C’era una volta durante

30 luglio: Acqua in bocca

3 agosto: Sabbia d’artista

6 agosto: La foresta incantata

10 agosto: Che sagome

16 agosto. Dante. La donna angela

Di sera

12 luglio: La notte delle storie

19 luglio: Caccia alle stelle

26 luglio: Mazzemarille alla riscossa

2 agosto: La notte delle storie

9 agosto: Luci nel buio