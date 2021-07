Chieti, al via il primo dei nove percorsi vita in città

Sindaco e assessore Rispoli: “Si parte da piazza Garibaldi, si farà sport in mezzo alle bellezze cittadine“

CHIETI – Al via da piazza Garibaldi i lavori per la realizzazione del primo dei nove percorsi vita ricompresi nel Progetto “Running City” – Conoscenza della Città e Salute, finanziato con fondi “Por Fesr Abruzzo 2014-2020 Asse Vii – Sviluppo Urbano Sostenibile”, Priorità “5.3- Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale”.

“Il progetto si inserisce, nell’azione specifica 6.2, per valorizzare la rete di tracciati viari capaci di divenire itinerari all’interno della città o percorsi salute – illustrano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli- L’idea principale è quella di promuovere la pratica dello sport in modo diffuso sull’intero territorio comunale, senza obbligare le persone a recarsi necessariamente nei percorsi vita, nelle palestre, nelle aree sportive, ma trasformando la strada in una possibilità di fare attività motoria in sicurezza. I percorsi sono 9, attraversano l’intero territorio comunale, escludendo solo zone che non lo consentivano; vengono individuati da una striscia di vari colori a margine della carreggiata, a ridosso della linea di delimitazione della strada e il marciapiede. Saranno individuati con diverse colorazioni: dal rosso, al blu, fino al giallo, per il primo percorso la striscia è verde, con l’obiettivo di distinguere quelli dislocati in ambito urbano, in aperta campagna o in ambito fluviale; hanno lunghezza variabile dai 3 fino ai 10km circa per rispondere alle esigenze di runners più o meno esperti. L’altra particolarità è che interessano tutti i luoghi in cui sono presenti impianti sportivi in modo tale da arricchire l’offerta di strutture agli utenti delle varie e diverse attività sportive.

Il percorso in esecuzione è il primo, Chieti Centro di 8,6 km, che si svilupperà su: Piazza Garibaldi, Via Papa Giovanni XIII, viale Amendola, Via Spatocco, Theate Center, Viale Maiella, Via Colonnetta, Terminal, Viale Gran Sasso, Via Picena, Via Masci, Via G. Albanese, Piazzale Sant’Anna, Via Ferri, Via Valignani, Piazza Garibaldi. Ha una conformazione ad anello in modo da restare sempre in un raggio di circa 1500-2000 metri dal suo ideale punto di partenza. Ogni tracciato principale prevede al proprio interno dei percorsi secondari, con tragitti in parte alternativi, che offrono la possibilità di variegare il tracciato restando sempre all’interno dei circuiti studiati”.