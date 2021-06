Eccellenza Abruzzo, Panetta lascia presidenza del Pontevomano calcio

VILLA VOMANO (TE) – Egidio Panetta, dopo tanti anni e tante soddisfazioni alla guida del team giallonero, ha deciso di lasciare la presidenza del Pontevomano. Come spiegato da lui stesso una decisione molto sofferta, ma allo stesso tempo quasi fisiologica per le dinamiche del mondo calcistico: “Non è stato facile per me prendere questa decisione, il Pontevomano è nel mio cuore, in pochi anni sono arrivate tante soddisfazioni, siamo arrivati in Eccellenza e lì ci siamo confermati e consolidati. Sono stato benissimo con tutti i collaboratori, insieme abbiamo formato un bel gruppo e abbiamo vissuto tante belle avventure, sono stati anni intensi ma arriva un momento nel mondo del calcio in cui c’è bisogno di staccare la spina almeno per un po’, di dedicarsi anche a se stessi e alla famiglia. Pontevomano resterà comunque sempre la mia seconda famiglia, a cui ho dato tanto e da cui ho ricevuto tanto, le emozioni vissute qui saranno irripetibili, lascio con la consapevolezza che con loro avrò sempre un rapporto speciale”.

