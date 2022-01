Inaugurazione oggi del nuovo sportello Confartigianato Imprese Teramo

TERAMO – “Oltre agli uffici in via dei Mille 61, sede legale dell’Associazione, in via Vecchia 11, sede operativa, e in viale G. Bovio 78, sede di Conforma ente di formazione del sistema Confartigianato imprese Teramo, per essere più vicini alla “città” ci accingiamo ad aprire un nuovo ufficio a Teramo in Corso Cerulli al n.66/68 per servire al meglio tutti i cittadini tramite i servizi di Patronato e CAAF” dichiara il Presidente dell’Associazione di categoria Luciano Di Marzio. A queste sedi si aggiungono quelle periferiche dislocate a Tortoreto in via Carducci 77 dove siamo presenti tutti i giorni della settimana e a Silvi Marina in via Roma 69.

Tutto ciò accade nell’anno del 50° anniversario della fondazione del nostro patronato nazionale “INAPA“ operante in tutte le città del territorio nazionale con sedi riconosciute dal Ministero che nello scorso anno hanno totalizzato, grazie alle numerose pratiche presentate, oltre 300.000 punti di patronato collocandosi tra i primi posti a livello nazionale.

In questo nuovo ufficio il nostro personale specializzato e qualificato sarà a disposizione dei cittadini per tutto ciò che concerne estratti contributivi, domande di pensioni, assegno unico, naspi, domande per il reddito di cittadinanza e di emergenza, oltre a tutti i servizi relativi al CAAF come elaborazione modello 730, redditi, ISEE, IMU-TASI, RED, ecc. All’interno della nostra struttura è presente anche un’Associazione di pensionati, l’ANAP, che ad oggi conta oltre 1.500 iscritti su tutto il territorio provinciale.

Il taglio del nastro avverrà lunedì 10 gennaio alle ore 18:00 alla presenza di sua eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri il quale benedirà la nostra nuova sede.