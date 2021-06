La cerimonia del nuovo punto vendita Carrefour presso l’ex Cinema Rex in Corso Vittorio Emanuele si terrà il 25 giugno

L’AQUILA – Carrefour Italia apre un nuovo punto vendita Carrefour Express nel centro cittadino de L’Aquila.

La cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà venerdì 25 giugno 2021 alle ore 10:30 presso l’ex Cinema Rex in Corso Vittorio Emanuele 63/65 (L’Aquila), sarà un’occasione di confronto tra le diverse anime commerciali e istituzionali della città sul rilancio del centro storico in chiave turistica, culturale e commerciale.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Vicesindaco Raffaele Daniele, delle Istituzioni locali, del giornalista, conduttore e produttore vinicolo Bruno Vespa e del Managing Team di Carrefour Italia, nelle persone di Christophe Rabatel (CEO di Carrefour Italia) Martin Dall’Occhio (Direttore del Territorio Centro-Sud) e Paola Accornero (General Secretary).