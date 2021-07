L’Aquila, One Gallery riapre con la mostra su Mantovanelli: ecco quando

Il 5 agosto inaugurazione di “Mantovanelli – Pittore scenografo veneto a L’Aquila (1951-1981)” per celebrare, a cento anni dalla nascita

L’AQUILA – Neanche i tanti rinvii provocati dal Covid-19 sono riusciti a spegnere gli entusiasmi e a frenare le iniziative della One Gallery, che giovedì 5 agosto alle ore 17:30 riapre le sue porte a L’Aquila – Via Roma 67 con l’inaugurazione della retrospettiva “Mantovanelli– Pittore e scenografo veneto a L’Aquila (1951-1981)”.

La mostra, inizialmente programmata per il 24 Novembre 2020, è curata dal critico d’arte Antonio Gasbarrini su impulso del figlio dell’artista Maurizio Mantovanelli e della famiglia. Il pittore e scenografo veneto Angiolo Mantovanelli, scomparso nel capoluogo abruzzese il 29 ottobre del 1981, fu molto legato alla città, in cui si trasferì nel 1951, partecipando poi alle più importanti rassegne d’arte regionali e nazionali.

Le sue straordinarie opere sul versante pittorico e la documentazione grafica e documentale su quello di scenografo del Teatro Stabile dell’Aquila, sono visibili anche nel catalogo edito dalla One Group Edizioni, in cui viene approfonditamente ricostruita la figura dell’artista grazie ai testi del compianto critico e storico dell’arte Enrico Crispolti, dello scrittore e drammaturgo Errico Centofanti e del critico d’arte e saggista Antonio Gasbarrini. Una mostra dall’alto pregio storicizzante, a cui hanno dato il Patrocinio il Comune dell’Aquila, il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e l’Accademia di Belle Arti.

«L’arte e la cultura sono settori che oggi soffrono in modo particolare la crisi pandemica in atto – dichiara Francesca Pompa di One Group, preposta alla direzione della galleria –. “Adotta una mostra” è il sistema che abbiamo individuato per stabilire le giuste connessioni tra il mondo produttivo e quello artistico, nella concreta prospettiva di una nuova modalità di fare “branding-art”».

Sostenere l’arte era ed è tutt’oggi un gesto filantropico che alimenta il motore creativo del nostro Paese. Ne danno testimonianza, in questa occasione, lo Studio Durantini Bontempo (Main Sponsor della mostra), Allianz Agenzia Abruzzo 1 di Gabriele De Angelis, il Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea “Angelus Novus” e L’AQUILA Made In che a vario titolo hanno dato il loro fattivo apporto.

Con la retrospettiva dell’artista Angiolo Mantovanelli One Gallery prosegue la strada intrapresa un anno fa – nei suoi locali architettonicamente caratterizzati, ubicati in pieno centro storico – avendo all’attivo già alcune mostre importanti. Un nuovo spazio aperto, quindi, dedicato esclusivamente ad iniziative culturali di qualità, con particolare riferimento al dinamico settore delle arti visive. La retrospettiva, sprigionante arte e bellezza, entrambe da accarezzare con un complice sguardo, rimarrà aperta dal 5 agosto al 6 settembre ed è visitabile, con ingresso libero, dal martedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 20:00.